تشييع جثمان المايسترو خالد فؤاد بعد صلاة الظهر بالعين السخنة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن عمر نجل المايسترو الراحل خالد فؤاد عن موعد تشييع جثمان والده الراحل الذي توفي مساء أمس، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب عمر خالد فؤاد منشورًا قال فيه :"صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في المقابر بعد بوابات العين السخنة ب ٥ كيلو و شكر الله سعيكم".

وتوفي المايسترو خالد فؤاد أمس عن عمر ناهز 72 عامًا، عقب تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

خالد فؤاد صاحب مشوار ملئ بالنجاحات، وكان يتمتع بحب شديد من كل نجوم الوسط الفني، وتحدثت الفنانة أصالة مؤخرًا عن فضله عليها، حيث قالت: "دكتور خالد فؤاد أوّل وأطيب وأكرم مايسترو أنا تعاونت معه ويستحق كل الاهتمام والحب والإعتذار، جدًّا جدًّا أنا أحبّك وأقدّرك دكتوري الغالي الراقي صاحب الكرامة العالية ومنك تعلّمت الكثير، وختامًا أتمنى دوام الصحة لضميري كي لا يتألم قلبي عليه".