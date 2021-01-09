إيهاب توفيق لـ متابعيه: هديتكم لي في عيد ميلادي الدعاء لأبي وأمي بالرحمة

طلب الفنان إيهاب توفيق،من جمهوره ومتابعيه تقديم هدية له بمناسبة عيد ميلاده. ونشر توفيق، مقطع فيديو له عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق: "هديتكم للبوب في عيد ميلاده.. هي الدعاء لوالديه بالمغفرة والرحمة". وقال توفيق بالفيديو: "هديتكم ليا الدعاء لأبويا وأمي بالرحمة، والسنوية الأولى بتاعت والدي يوم 9 يناير". يذكر أن إيهاب توفيق من مواليد 7 يناير 1966، وبدأ حياته الفنية في أوائل التسعينيات من القرن العشرين، وقدّم العديد من الألبومات الغنائية الناجحة.

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