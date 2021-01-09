صاحب مشوار فنى ثرى.. وزيرة الثقافة تنعى المايسترو خالد فؤاد

نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الموسيقار والمايسترو الكبير خالد فؤاد الذى غيبه الموت فجر اليوم السبت 9 يناير عن عمر تجاوز 72 عامًا إثر أزمة صحية مفاجئة.

وقالت عبد الدايم فى بيان لها ان الراحل صاحب مشوار فنى ثرى ومثل الاب والصديق والمعلم للكثير من المبدعين فى عالم الموسيقى والغناء كما كان السند والقدوة لمطربين وعازفين فى بداياتهم حتى نجحوا فى تحقيق النجومية ، وتوجهت بالعزاء لاسرته واصدقائه ومحبيه داعية الله ان يتغمد الفقيد برحمته .

يذكر أن الموسيقار وقائد الاوركسترا خالد فؤاد ولد في 24 سبتمبر عام 1948 ، ابدع العديد من المؤلفات التى تم توظيفها كموسيقى تصويرية فى اعمال درامية شهيرة كما تعاون مع كبار المطربين فى مصر والوطن العربى .