راغب علامة: 5400 حالة كورونا في لبنان والخطر يهدد جميع البيوت

نشر الفنان راغب علامة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تغريدة جديدة.

وكتب راغب علامة: "انتشار كورونا الكبير في كل بلاد العالم مخيف.. البعض لا يشعر بعوارض والبعض يصل الى مرحلة الخطر.. يوم أمس 5400 حالة كورونا في لبنان.. قال لي صديق وهو طبيب أنه عندنا إحتمال ربح ورقة اللوتو أكثر من إحتمال عدم وصول كورونا الى كل بيت.. ربنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه ????آمين".

وفي سياق متصل أعلن الفنان اللبنانى راغب علامة من خلال فيديو قصير عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة تويتر عن انتظاره لوصول لقاح فيروس كورونا.

وقال علامة من خلال الفيديو: "كل يوم بيتطور موضوع لقاح كورونا، ومن كام شهر كنت خايف كتير من اللقاح".

وأضاف علامة: "لكن اليوم الخطر هو كورونا نفسها، منتظر اللقاح يوصل لبنان لأكون أول من يأخذه".

يذكر أن الفنان اللبنانى راغب علامة التقى مع الهضبة عمرو دياب، الأسبوع الماضى فى دبى، وأظهر "فيديو" لقاءهما فى مدينة دبى خلال رأس السنة.

وظهر النجم راغب علامة، من خلال الفيديو، وهنأ الهضبة بألبومه الحديد "يا أنا يا لاء"، قائلًا: "أنا قابلت عمرو دياب وقولت لعمرو لأنا يا لاء"، ورد النجم عمرو دياب عبر حسابه قائلاُ: "يا أنت يا لأ يا راغب مبسوط أنى شوفتك يا حبيبي وسنة سعيدة عليك وعلينا جميعًا.