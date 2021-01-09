بعد وفاته اليوم.. صورة نادرة للمايسترو الراحل خالد فؤاد مع الرئيس السابق مبارك

فُجع الوسط الموسيقي في الساعات الأولى من اليوم السبت 9 يناير، بخبر وفاة المايسترو الراحل خالد فؤاد، الذي طالما أمتعنا في الحفلات التي قاد فرقتها الموسيقية أمام عدد كبير من نجوم الطرب العربي.

وفي صورة نادرة سبق ونشرها ابنه «عمر»، ظهر خالد فؤاد في إحدى الحفلات الرسمية بحضور الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، ورئيس الوزراء وقتها أحمد نظيف، وحرص على مصافحتهما عقب انتهاء الحفل الذي قاد فرقته الموسيقية.

وأعلن "عمر"، نجل المايسترو الراحل خالد فؤاد، تفاصيل جنازة والده الذي وافته المنية ليلة أمس، الجمعة، لافتا إلى أن الجنازة ستقام عقب صلاة الظهر اليوم، السبت، بمقابر العائلة بعد بوابات العين السخنة.