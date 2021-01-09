فتحي الجندي يوجه رسالة دعم لهادي الجيار ويُعلق :"انت أقوى من كورونا"

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه السيناريست فتحي الجندي رسالة دعم للفنان هادي الجيار بعد إصابته بفيروس كورونا، مُتمنيًا له بالشفاء العاجل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر فتحي الجندي صورة للفنان هادي الجيار، وعلق عليها قائلاً:" حبيبى انت أقوى من كورونا الملعونة، إن شاء الله تقوم لنا بالسلامة، دعواتكم للنجم الخلوق الحبيب هادى الجيار".

وفي سياق آخر، انتهى فتحي الجندي من تصوير مسلسله الجديد "بأثر رجعي" الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، وهو من إخراج معتز حسام، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وهو بطولة محمد عز، توني ماهر، هالة فاخر، هاجر الشرنوبي، إيناس شيحة، خالد محروس، محمد حسني، شمس، علاء زينهم، سعيد صديق.