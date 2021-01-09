مي كساب تروج لأغنيتها الجديدة"اسم الله"

القاهرة - محمد ابراهيم - قامت الفنانة مي كساب بالترويج لأغنيتها الجديدة"اسم الله"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت مي كساب صورة البوستر الدعائي الخاص بالأغنية، وعلقت عليها قائلة :"حبايبي الحلوين جاهزين ؟ إسم الله، كلمات حسن عطية، ألحان مي كساب، توزيع أسامة طارق، قريبًا".

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة مي كساب مؤخرًا في مسلسل "اللعبة"، وهو بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، وهو سيناريو وحوار أحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادي أبوالسعود، وإخراج معتز التوني.