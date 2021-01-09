اسم الله .. مى كساب تروج لأغنيتها الجديدة للأطفال

شاركت الفنانة مي كساب متابعيها صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وروجت الفنانة مى كساب بنشر بوستر أغنيتها الجديدة، وعلقت على الصورة قائلة: "حبايبي الحلوين جاهزين ؟ #إسم _الله كلمات / حسن عطيه ألحان / مي كساب توزيع / أسامه طارق قريبا".

يذكر أن آخر أعمال مي كساب، فيلم 8% وتدور أحداثه حول فرقةٍ شعبية تضم أوكا وأورتيجا، وصديقهما الثالث شحتة، ويحاول الثلاثة تقديم فنهم من خلال الحفلات الغنائية الصغيرة، وفي إحدى الحفلات المدرسية يفاجأ الجميع بوقوع عملية خطف وتوجه للأصدقاء الثلاث أصابع الاتهام، لتبدأ من هنا الأحداث في التطور وتحاول أزعرينة (مي كساب) المسئولة عن الفرقة مساعدتهم في الخروج من المأزق.

وكانت الفنانة مي كساب شوقت متابعيها عن صدور أغنية جديدة لها تحمل اسم "اسم الله" قريبًا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت مي كساب صورة بها شخصيات كارتونية، علي شكلها وهي تحمل رضيع صغير، مع وجود بنتين أخرتين أحداهما ترتدي لبس سوبرمان، ومكتوب اسم الأغنية "اسم الله" من الأعلى.

وتعد آخر أعمال أوكا أغنية "اتدلع 1991" كلمات وتوزيع أوكا، ألحان بينوو، وتدور فكرة الأغنية في عام 1991، تحت إشراف زوجته الفنانة مي كساب.

الجدير بالذكر أن أوكا وأورتيجا، بدآ تحضير مسلسل جديد يحمل اسم "يوم ويوم مع أوكا وأورتيجا" مكون من 30 حلقة عن رحلة صعودهم إلى قمة أغاني المهرجانات بداية من استوديو المطرية.

وتتضمن حلقات المسلسل كواليس ومواقف تم رصدها على مدار مشوارهما الغنائي، وأن أوكا وأورتيجا قررا أن ينتجا المسلسل من نفقاتهما الخاصة على أن يتم طرح العمل بداية العام القادم.