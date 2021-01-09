أفريكانو وحلم عزيز يتصدران المشاهدات على المنصات العالمية

نشر المخرج عمرو عرفه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر تغريدة جديدة . وأعلن عمرو عرفة عن وجود فيلمين مصريين ضمن قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة نتفليكس العالمية بمنطقة الشرق الوسط، وكتب: "#حلم_عزيز و #افريكانو ترند الرابع و الخامس علي نتفليكس.. اتمني تتبسطوا #صباح_الخير". وتلقى عمرو عرفة ردودا عديدة على تغريدته، وجاءت أبرز تعليقات المغردين كالتالى: -انا بحب فيلم افريكانو وحافظاه صم -صباح التريند -افلامنا الجميلة يذكر أن المخرج عمرو عرفة كان يتولى إخراج فيلم "عربي تعريفة" الذي كان يخوض بطولته الراحل علاء ولي الدين، ووافته المنية عقب انتهاء تصوير مشاهد الفيلم في البرازيل، ليتوقف هذا العمل لعدم اكتماله.

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