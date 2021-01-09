بعد وفاة شقيقة زوجته.. رامى جمال يحذر من خطورة كورونا

نشر الفنان رامى جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تغريدة جديدة.

وكتب رامى جمال: "أشكركم جميعًا على العزاء والدعاء لا أراكم الله مكروها في عزيز لكم ورجاء رجاء خلي بالكم من نفسكم ومن أهاليكم الڤيروس ملوش كتالوج مَش مضمون، انت من اصحاب الأعراض البسيطة أو لقدر الله القوية، حافظوا على أنفسكم وعلى من تحبون وشكر الله سعيكم جميعًا".

وكان رامي جمال، أعلن من خلال حسابه الرسمي على "تويتر" وفاة شقيقة زوجته وكتب: "لا إله إلا الله البقاء والدوام لله في أخت زوجتي، أشهد الله أنكِ أهل للطيب والبر ولكن قدر ومكتوب ولا اعتراض على أوامر الله، أسألكم الدعاء لها ولنا بالصبر".

وكان رامي جمال، قد نشر تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر"، معلنًا عن توفير أنابيب أكسجين بالمجان في المنصورة لمرضى كورونا.

وكتب رامي جمال قائلا: "جار توفير أنابيب أكسجين بالمجان لأهلنا في المنصورة من بكره ولنهاية الأزمة، وأهل الخير اللي حابب يشارك جه وقتنا وبكره هنزل رقم أخويا الصغير هناك للتواصل والترتيب".