طرح أغنية مي مصطفى الجديدة فراق الحب على يوتيوب

طرحت شركة "لايف ستايلز ستوديوز"، الأغنية الجديدة للمطربة الشابة مي مصطفى، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، وتحمل اسم الأغنية الجديدة.
"فراق الحب" أغنية جديدة من كلمات سلامة علي، ألحان محمد عبية، توزيع أدهم دهيمة، ميكس وماستر أحمد حسام، وافتتحت بها الشركة عام 2021 مع صاحبة الصوت الطربي الشجي مي مصطفى في أول تعاون يجمعهما سويًا.
العمل صدر على طريقة الفيديو كليب من إخراج بتول عرفة التي أظهرت مي بقوالب رومانسية هادئة تعكس جمال وانسياب الأغنية، وتلقت مي مصطفى الكثير من التعليقات الإيجابية بعد دقائق قليلة من إصدار الفيديو كليب وإشادات بأدائها وصوتها الجميل واختيارها المميز للأغنية.
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