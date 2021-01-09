تجري الإعلامية هبة الأباصيري حوارا مع الفنانة سماح أنور، عبر برنامج It's Show time، يوم الثلاثاء المقبل، في التاسعة مساء على قناة cbc.
تتحدث سماح أنور خلال اللقاء عن مراحل حياتها وذكريات طفولتها وفترة حادثتها الشهيرة، وعن سبب قلة ظهورها الفني الآن وتفرغها لعملها علي الإنترنت، وتفاعلها مع الجمهور بشكل شبه يومي لحل المشاكل.
يتناول اللقاء أيضا قصة زواجها السري وابنها الوحيد "أدهم"، وتعرض صورا تجمعهما لأول مرة عبر البرنامج، فضلا عن الحديث عن ذكرياتها مع الفنان فواد المهندس وعلاقتها بالفنان سمير صبري، وخلافها مع المخرجة كاملة أبو ذكري.
يذكر أن هبة الأباصيري تقدم حلقة الثلاثاء من البرنامج أسبوعيا، في تمام التاسعة مساء على قناة cbc، والإعادة يوم الجمعة في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، حيث تحاور عددا من الشخصيات المؤثرة في المجتمع من مختلف المجالات سواء الفنية أو الثقافية أو الإعلامية أو الرياضية أو السياسية، ويتولى رئاسة تحرير البرنامج سماح عبد الرحمن وإخراج أحمد السيد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سماح أنور تكشف قصة زواجها السري في It's Show time على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.