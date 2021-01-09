رفيق درب وعشرة تمتد لعشرات السنين.. سميرة سعيد تنعى خالد فؤاد بكلمات مؤثرة

نشرت الفنانة سميرة سعيد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر تغريدة تنعى فيها الراحل خالد فؤاد.

وعلقت سميرة سعيد قائلة: "خالد فؤاد في ذمة الله ....الله يرحمك ويغفر لك..... لك محبة كبيرة في قلبي رفيق درب وعشرة تمتد لعشرات السنين مايسترو وموزع موسقي كبير شاركني حفلات ورحلات كثيرة كان فيها فنانا مخلصا وصديقا دائما رحمك الله عزيزي خالد وللعائلة الكريمة خالص العزاء".

فيما غيب الموت قبل قليل المايسترو الكبير خالد فؤاد عن عمر ناهز 72 عاما، إثر أزمة صحية مفاجئة.

أعلن خبر الوفاة، المايسترو حمادة أبو اليزيد، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، حيث كتب: «تنعى نقابة المهن الموسيقيه نقيبا وأعضاء مجلس الإدارة وكل العاملين بها وفاة المايسترو خالد فؤاد».

وعلقت الفنانة مي فاروق عبر حسابها على الموقع نفسه، قائلة «لا إله إلا الله الخبر ده صعب جدا المايسترو خالد فؤاد في ذمة الله، صاحب أفضال كتير عليا ودائما كان بيفرحني بكلامه وتشجيعه ليا، ودعواته ليا، لحد آخر مكالمة بيننا، الله يرحمك ياحبيبي ويحسن إليك في الجنة ونعيمها».

كان خالد فؤاد يتمتع بحب وتقدير كبير من نجوم الوسط الفني، وهو صاحب مشوار حافل بالنجاحات، فقد ذكرت النجمة أصالة قبل سنوات فضله عليها وقالت: "دكتور خالد فؤاد أوّل وأطيب وأكرم مايسترو أنا تعاونت معه ويستحق كل الاهتمام والحب والاعتذار، جدًّا جدًّا أنا أحبّك وأقدّرك دكتوري الغالي الراقي صاحب الكرامة العالية ومنك تعلّمت الكثير، وختاما أتمنى دوام الصحة لضميري كي لا يتألم قلبي عليه".