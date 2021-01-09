أحمد فهمي ناعيا المايسترو خالد فؤاد: تعلمت منك الكثير

نعى الفنان أحمد فهمي، الموسيقار خالد فؤاد الذي رحل عن عالمنا أمس عن عمر يناهز 72 عاما.

وغرد فهمى، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "المايسترو الكبير خالد فؤاد في ذمة الله ، ربنا يرحمك دكتور افضالك علي كل الناس واتعلمت منك كتير الله يرحمك ويحسن اليك ويصبر أهلك ومحبيك".

يذكر أن الموسيقار وقائد الاوركسترا خالد فؤاد ولد في 24 سبتمبر عام 1948، أبدع العديد من المؤلفات التى تم توظيفها كموسيقى تصويرية فى اعمال درامية شهيرة كما تعاون مع كبار المطربين فى مصر والوطن العربى.