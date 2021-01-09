علا رشدي توصي متابعيها بالالتزام بالإجراءات الاحترازية: خلي بالكم

شاركت الفنانة علا رشدي، جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت علا رشدى فى الصورة أثناء استعدادتها للخروج للشارع متخذة الإجراءات الإحترازية ضد كورونا،وعلقت قائلة :" الحمدلله احنا ملثمين ودافينين كل سنه و احنا يا رب دائما جاهزين!! #خللي_بالكم هما الشهرين انشاالله الجايين".

وشاركت علا رشدي مؤخرا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النحوم.

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وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.