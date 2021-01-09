عبير صبري بالفيديو:"ندمت على خلع الحجاب وجراحة فاشلة أفقدتني الحركة"

حلت الفنانة عبير صبري ضيفة على برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة "الحياة"، وتحدثت الفنانة المصرية عن تفاصيل خلعها للحجاب وأكثر المواقف الصعبة التي مرت عليها في حياتها.

عبير صبري: "ندمت على ارتداء الحجاب وخلعه"

عبير صبري أكدت في تصريحاتها لبرنامج "واحد من الناس" على استعجالها في ارتداء الحجاب مما تسبب في سرعة خلعها له بعد ذلك نتيجة عدم إعطاء نفسها المساحة الكافية للتأهيل لهذه الخطوة، وأنها تنتظر يوم تعود فيه مرة أخرى لارتداء الحجاب، فقالت: "ندمت على استعجال ارتداء الحجاب بدون ثقة في الخطوة التي قمت بها، وكذلك ندمت على خلعي له لكنني كنت مجبرة على ذلك بسبب عدم رغبتي في خطوة لم اكن قادرة على استكمالها بصدق، وأصبت بحزن بالتأكيد بسبب ذلك، ومن الممكن أن أعود وارتدي الحجاب بالتأكيد في يوم لا يعمله إلا الله ولا استطيع أن أحدده أنا".

عبير صبري: "واجهت خطر عدم السير مجددا بسبب عملية جراحية"

عبير صبري كشفت كذلك عن إصابتها بالإنزلاق الغضروفي وخضوعها لعملية جراحية لكنها فشلت مما تسببت في منعها من الحركة وباتت مهددة بعدم السير مجددا، في وقت عانت فيه من حالة نفسية بسبب ما مرت به في تلك الرحلة المرضية الصعبة فقالت: "اصبت بانزلاق غضروفي منذ ما يقارب من 5 سنوات وأجريت لي عملية وفشلت، وكادت أن تتسبب في عدم سيري من جديد على قدمي لكن بفضل الله أحد الأطباء قام بإنقاذي، واحتجزت في المستشفى لمدة شهرين، وعانيت نفسيا من الأزمة بعيدا عن الألم الذي مررت به، ولم أكن أصدق أنني تخطيت تلك المحنة، وعدت من جديد للعمل"، وأضافت عبير صبري: "من أكثر الأشياء التي أخشى التفكير فيها هو فقدي لأحد من أقاربي أو أصدقائي لكنني لا أخشى من الموت".

بكاء عبير صبري

عبير صبري لم تتمالك دموعها عند توجيهها رسالة لوالدها الراحل، كما تحدثت عن الدور الذي قامت به مع أخواتها بعد رحيل والدها، وأكدت عبير صبري أن والدتها كانت أكثر شدة في التعامل معها من والدها فقالت: "والدتي عصبية بشكل أكبر من والدي وكنت اخشى منها أكثر من والدي ولقد تحملت مسئولية كبيرة بعد رحيله وكان ذلك في سن صغير، وكنت مسئولة عن إخوتي، وأتمنى أن أكون نجحت في تقديم دوره بالشكل الذي يرضيه، فوالدي رحل أثناء دراستي في الجامعة واخوتي في عمر صغير، وكان من المهم أن أكون سند لهم في ذلك الوقت".