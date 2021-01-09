تامر حسني يحيي حفل خطوبة صديقه ويحرجه امام المعازيم ...بالفيديو

تامر حسني يحيي حفل خطوبة صديقه ويحرجه امام المعازيم، فالفنان المصري تامر حسني لبى دعوة صديقه صديقه الفنان "محمد صبري عالم" الملقب بـ "داني عالم" وأحيا حفل خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني وقدم في الحفل للعروسين العديد من أشهر اغانيه وبينها اغنية " انا ولاعارف "، فيما انتقد الجمهور تواصل الحفلات التي يحييها النجوم على الرغم من تواصل انتشار أزمة كورونا وإصابة العشرات من الفنانين خلال الأيام الماضية.

تامر حسني يحيي حفل خطوبة صديقه ويحرجه

تداول معجبو النجم المصري تامر حسني مقطع فيديو طريف لنجمهم خلال احيائه مؤخرا حفل خطوبة لصديقة الممثل "محمد صبري عالم"، وظهر تامر حسني وهو يؤدي اغنية "ولا انا عارف" على المسرح بينما كان العروسين يرقصان بجواره بسعادة، لكن وما إن أدى تامر مقطع الأغنية الذي يقول :" والبوسة دي مني انا على ايدك وحدة وعلى خدك مية وحدة يا عمي ومين قدك اه يا سيدي انا"، حتى همّ العريس بتقبيل يد عروسته تعبيرا عن رومانسية وتطبيقاً لكلمات الأغنية.

في المقابل، تدخل تامر حسني سريعاً بشكل طريف محاولاً منع العريس من تقبيل يد خطيبته لأكثر من مرتين قائلاً له :" مش دلوقتي يابني دي لسه خطوبة" ما جعل العروسين والحضور يدخلان في نوبة ضحك.

وبدا لافتاً الحشود الكبيرة في حفل الخطوبة بدون اتخاذ أي اجراءات للوقاية من فيروس كورونا ما جعل الجمهور يوجه انتقادا لتامر حسني والعروسين بسبب إقامة الحفل وتحدي ازمة ظروف كورونا رغم الاصابات الكبيرة المتواصلة بين المشاهير.

محمد صبري عالم يوجه الشكر لتامر حسني

الفنان محمد صبري عالم الذي شارك في دور "صبري سلبة" ضمن أحداث فيلم "مش أنا" الذي أدى بطولته تامر حسني، نشر ايضا مقطع الفيديو عبر حسابه على انستغرام وتوجه برسالة رومانسية لخطبيته قم توجه بالشكر لصديقه تامر وكتب قائلاً :"الفيديو ده كله حب.. حبي لحبيبة اللي ربنا عوضني بيها بعد سنين كتير وصعوبات كتير ربنا يقدرني وأسعدك ياحبيبة زي ما سعدتيني ومليتي قلبي بحبك وكبرتيه، وحبي لأخويا وصاحب عمري تامر، رزق ربنا ليا في الدُنيا، ربنا يباركلي فيك ياحبيب قلبي وصاحبي وأخويا وكل عيلتي".

محمد صبري عالم تابع في تدوينته :"بشكر كل من حضر وكل من ساعدني ووقف معايا في اليوم ده وكل الي باركولي من صحاب وأهل قريبين مني أو اللي على السوشيل ميديا، ده كمان حب كبير ورزق ونعمة ربنا يديمها عليا ويقدرني أحافظ عليها"، مضيفًا "ألف حمد وشكر ليك يا رب العالمين على نعمك ورضاك".