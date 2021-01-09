وفاة الفنان الكويتي صادق الدبيس بعد رحلة مع مرض السرطان

صادق الدبيس الفنان الكويتي الكبير أعلن نجله عبدالله الدبيس رحيله صباح اليوم عن عمر ناهز الـ62 عاما، وبعد رحلة طويلة مع مرض السرطان الذي أصيب به في الشهور الأخيرة من عام 2019، وقد نعى الفنان الراحل العديد من النجوم في الكويت والخليج العربي.

وفاة الفنان صادق الدبيس

عبدالله الدبيس نجل الفنان الراحل صادق الدبيس أعلن عبر حسابه على "انستجرام" عن وفاة والده بعد معاناة مع مرض السرطان خلال الشهور الماضية وعن عمر ناهز الـ62 عاما، وتداولت صورة صادمة للفنان الراحل منذ أيام كشفت الحالة الصحية الصعبة التي كان يمر بها وفقدانه الوزن بشكل واضح مما تسبب في تعاطف كبير من قبل زملائه في الوسط الفني، وكشف الفنان عبدالله الدبيس عن موعد جنازة والده والتي سوف تقام عصر اليوم في مقبرة الصبحان بالكويت، فكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله، انتقل إلى رحمة الله تعالى أبوي صادق عبدالله الدبيس، والدفن بعد صلاة العصر بمقبرة صبحان".

دانة الدبيس ابنة الفنان الكويتي صادق الدبيس نعت والدها ونشرت عبر حسابها على "انستجرام" رسالة قصيرة قالت فيها: "انتقل الى رحمة الله تعالى ابوي صادق عبدالله الدبيس ‏( إنا لله و انا إليه راجعون) ‏الله يرحمك يايبا ويغفر لك اه يايبا".

النجوم ينعون الفنان الكويتي صادق الدبيس

صادق الدبيس نعاه العديد من النجوم في الكويت والخليج العربي، فنشرت الفنانة شيماء سبت رسالة عبر حسابها على "انستجرام" تنعى فيها الفنان الراحل فكتبت: "‏انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحم صادق الدبيس واغفر له واسكنه فسيح جناتك اللهم آمين. الله يرحمه ويغفر له ويعفو عنه"، ونشر الفنان مشاري البلام خبر وفاة الفنان الراحل صادق الدبيس عبر حسابه على "انستجرام" فكتب: "الفنان صادق الدبيس في ذمة الله"، كما علق كذلك على وفاة الفنان صادق الدبيس الفنان الكويتي محمد الصيرفي ونشر عبر حسابه على "انستجرام" رسالة قال فيها: " الله يرحمه ويغفرله إن شاء الله"، ونعى الفنان الراحل كل من المخرج محمد الحملي، وحسين المهدي، وشملان المجيبل.

أهم أعمال الفنان الراحل صادق الدبيس

صادق الدبيس نشرت ابنته دانة الدبيس صورة له أثناء تلقيه العلاج في الأيام الماضية وعلقت عليها بكلمات مبكية قالت فيها : "اللهم ما عجز عنه الأطباء فأنت رب الأطباء ولا يعجزك شيء اللهم إشفِ من نحب وكل نفس ذاقت طعم الألم، يا شافي يا معافي أشف أبوي و مرضى المسلمين، الود ودي اعطيك كل صحتي بس اشوفك بقوة وعافيه ‏اللهم اشفي حبيبي أبوي".

صادق الدبيس اصيب بمرض السرطان في عام 2019 وقد خضع منذ هذه الفترة لمرحلة العلاج بالكيماوي، وقد سانده العديد من النجوم بالدعاء بعدما تم الكشف عن مرضه، وشارك الفنان الكويتي صادق الدبيس في العديد من الأعمال الدرامية المهمة مع كبار نجوم منهم الفنانة هدى حسين، وحياة الفهد، وسعاد عبدالله، وكان آخر عمل شارك فيه مسلسل "سبع أبواب"، مع كل من الفنان سعد الفرج، هيفاء عادل، وجاسم النبهان، وأسمهان توفيق، وإبراهيم الحربي، وجمال الردهان، والعمل من تأليف عبدالمحسن الروضان، وإخراج سلطان خسروه، وتصل عدد الأعمال التي شارك فيها الفنان صادق الدبيس خلال مسيرته الفنية الطويلة ما يقارب 110 عمل ما بين درامي وإذاعي ومسرحي.