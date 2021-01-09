الفنانة فادية عبدالغني تظهر مع حفيدتها الشابة لأول مرة وتطلق تحذيرا غريبا..فيديو

فادية عبدالغني حلت ضيفة على برنامج "مساء DMC" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على قناة "DMC"، وكشفت الفنانة المصرية عن سبب غيابها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية وعدم مشاركتها في أعمال جديدة.

فادية عبدالغني تكشف سبب غيابها عن التمثيل

فادية عبدالغني أكدت في تصريحاته لبرنامج "مساء DMC" أنها ترفض العديد من الأدوار التي تقدم لها بسبب أنها غير مناسبة لتاريخها الفني، وأشارت أن الأعمال التي تقدم لا تضيف لها، وأشارت إلى حالة الأحزان التي تسيطر على الوسط الفني وفقدان العديد من النجوم خلال الأشهر الماضية، وأكدت أن صناع الأعمال الفنية سوف يندمون على عدم ترشيحها لدور مناسب قبل رحيلها فقالت فادية عبدالغني: "هناك عروض قدمت لي من أجل المشاركة فيها وهذا يحدث كل عام، اعلم تماما أن تاريخي ربع صفحة في تاريخ الفن، لكن لا اريد أن أهدم ما صنعته أو أقلل من قيمته التي بنيتها خلال السنوات الماضية فعندما يعرض علي عمل أشعر بأنني لست إضافة له وهو غير مناسبة لي ولذلك أرفض، لأنني أعلم أن لدي موهبة واستحق أن يتم وضعي في المكان المناسب، وسوف يندمون على ذلك، فالموت بات يأخذنا بشكل متواصل في الفترة الأخيرة".

فادية عبد الغني تظهر مع حفيدتها

فادية عبدالغني ظهرت معها أثناء الحلقة حفيدتها الشابة جنة من خلال اتصال عبر الفيديو حيث وأوضحت الفنانة المصرية أن حفيدتها تتواجد بشكل مستمر مع ابنها محمد في النمسا، لكنها تتواجد خلال هذه الفترة في العاصمة المصرية القاهرة، وكشفت فادية عبدالغني أن حفيدتها لا تجيد اللغة العربية بشكل كبير لذلك تخشى من الحديث بها بشكل متواصل، بينما كشفت حفيدة الفنانة فادية عبدالغني عن أهم الأعمال التي نالت إعجابها من مسيرة جدتها الفنية فقالت: "مسلسل (عائلة الحج متولي) وفيلم (يا انا يا خالتي) من أكثر الأعمال التي أفضلها لجدتي وهي تجيد الطهي وأنا من محبي طعامها".

سبب عدم مساندة فادية عبدالغني لابنتها في عالم التمثيل

فادية عبدالغني تحدثت كذلك عن سبب عدم استمرار ابنتها سارة في المشاركة بالأعمال الفنية على الرغم من تقديمها دور في أحد الأعمال الدرامية في فترة طفولتها فقالت النجمة المصرية: "لست السبب في ابتعاد ابنتي عن الفن فأنا لا أجبر أبنائي على أي شيء، لكن طريق الفن ليس بالسهل، واستطيع أن أؤكد انني لم ادفعها في إتجاهه، وهي كذلك انسانة خجولة ولا ترغب حتى في الظهور معي في البرامج التي أظهر بها"، يذكر أن آخر عمل شاركت فيه الفنانة فادية عبدالغني مسلسل "هربانة منها" مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز ومصطفى خاطر والذي عرض في رمضان 2017.