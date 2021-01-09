وفاة الفنان الكويتى صادق الدبيس عن عمر يناهر الـ 62 بعد صراع...

أعلنت "دانا" ابنة الفنان الكويتى صادق الدبيس ، وفاة والدها صباح اليوم السبت، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر ناهز 62 عامًا، وتدهورت الحالة الصحية لـ"الدبيس" خلال الأيام الأخيرة، حيث استدعت حالته نقله إلى أحد المستشفيات قبل أن تفيض روحه إلى بارئها في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، ومن المقرر تشييع جنازة صادق الدبيس بعد صلاة العصر، على أن يواري جثمانه الثري داخل مقبرة صبحان بالكويت.
وكان الفنان داود الحسين قد نشر صورة للفنان صادق الدبيس علي سرير المرض قبل أيام عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق عليها قائلاً: «الله يشفي ويعافي كل مريض، دعواتكم لأخونا صادق الدبيس أبو جراح بالشفاء العاجل، فهعو في صراع مع المرض الخبيث.
يذكر أن صادق الدبيس من مواليد 14 مارس 1958، والتحق بالمجال الفني عام 1983، وقدم عشرات الأدوار في الأعمال التليفزيونية، منها مسلسلات (الملكة، وريال و6 حريم، وعواطف، وقلوب حائرة، والرهينة، وبين عصرين، وفي البيوت أسرار، وعزف الدموع، وسارة، والأخطبوط، وفريح صويلح، والخطر معهم، والحب يأتي متأخراً، والصقرين، وسوق المقاقيص، وأبناء الغد، وبيت الوالد، وحكايات كويتية، والوريث).
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