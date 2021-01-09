فراق الحب .. رائعة طربية تجمع مي مصطفى ولايف ستايلز ستوديوز

القاهرة - محمد ابراهيم - مزيج من الطرب والأحاسيس، بهذه الكلمات يمكن اختصار الأغنية الجديدة للمطربة الشابة مي مصطفى من إنتاج لايف ستايلز ستوديوز التي أصدرت العمل عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

"فراق الحب" أغنية جديدة من كلمات سلامة علي، ألحان محمد عبيه، توزيع أدهم دهيمة، ميكس وماستر أحمد حسام ، وافتتحت بها الشركة عام 2021 مع صاحبة الصوت الطربي الشجي مي مصطفى في أول تعاون يجمعهما سوياً.

العمل صدر على طريقة الفيديو كليب من إخراج بتول عرفة التي أظهرت مي بقوالب رومانسية هادئة تعكس جمال وانسياب الأغنية ، وتلقت مي مصطفى الكثير من التعليقات الإيجابية بعد دقائق قليلة من إصدار الفيديو كليب وإشادات بأدائها وصوتها الجميل واختيارها المميز للأغنية.

ومثل كافة الأعمال التي انتجتها لايف ستايلز ستوديوز، سيتم بث هذا العمل عبر باقة من أهم المنصات الرقمية والتلفزيونية والإذاعية حول العالم.