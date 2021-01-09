رامي صبري يُشيد بأغنية "قد الفراق" لتامر حسني ويُعلق:"أغنية حلوة أوي"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان رامي صبري عن إعجابه الشديد بأغنية "قد الفراق" للفنان تامر حسني، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر رامي صبري مقطع من أغنية "قد الفراق"، وعلق عليها قائلاً :" أغنية حلوة أوي، براڤو يا تيكو يا حبيبي".

وحرص تامر حسني بالرد عليه قائلاً :"حبيبى يا روميو تسلملي ألف ألف شكر".

أغنية "قد الفراق"من كلمات تامر حسين. ألحان وتوزيع إسلام زكي، جيتار أحمد حسين، باص جيتار

أحمد رجب، تسجيل وميكس الغناء باستوديو Th production.