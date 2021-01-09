هبة الأباصيري: لا أستطيع الاستغناء عن عملي كمذيعة

كشفت الإعلامية هبة الأباصيري عن حبها لعملها كإعلامية خاصة أنها تتمتع بموهبة التمثيل.
أضافت في تصريح لصدى البلد: "لا توجد مقارنة على الإطلاق، عملي كمذيعة هو شغفي وعملي وعشقي الذي لا أستطيع الاستغناء عنه أما التمثيل فهي موهبتي".
تابعت: "على سبيل المثال موظف البنك هذا عمله وهوايته سماع الموسيقي أو الرسم فهل يستطيع الاستغناء عن عمله مقايله هوايته".
وتشارك هبه الأباصيري في مسلسل "الوجه الآخر" من بطولة نسرين طافش، ندى موسى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسنى.
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