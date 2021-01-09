كان ليا الشرف أني تعاملت معاه.. وائل جسار ينعى المايسترو خالد فؤاد

حرص الفنان وائل جسار، على نعي المايسترو خالد فؤاد، الذي رحل عن عالمنا اليوم السبت، فنشر صورة له عبر انستجرام، وعلق قائلًا: «إنا لله وإنا اليه راجعون ،فقدنا مايسترو كان ليا الشرف اني تعاملت معاه ربنا يغفرلك يا انسان يا طيب ربنا يصبر اهلك ومحبينك».

أعلن عمر -نجل المايسترو الراحل خالد فؤاد- تفاصيل جنازة والده الذي وافته المنية ليلة أمس الجمعة،لافتا إلى أن الجنازة ستقام عقب صلاة الظهر اليوم السبت، بمقابر العائلة بعد بوابات العين السخنة.

وكتب عمر خالد فؤاد، عبر حسابه على فيسبوك: «صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في المقابر بعد بوابات العين السخنة ب ٥ كيلو و شكر الله سعيكم». وغيب الموت ليلة أمس الجمعة 8 يناير، المايسترو الكبير خالد فؤاد عن عمر ناهز 72 عاما، إثر أزمة صحية مفاجئة. أعلن خبر الوفاة، المايسترو حمادة أبو اليزيد، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، حيث كتب: «تنعى نقابة المهن الموسيقيه نقيبا وأعضاء مجلس الإدارة وكل العاملين بها وفاة المايسترو خالد فؤاد». وعلقت الفنانة مي فاروق عبر حسابها على الموقع نفسه، قائلة «لا إله إلا الله الخبر ده صعب جدا المايسترو خالد فؤاد في ذمة الله، صاحب أفضال كتير عليا ودائما كان بيفرحني بكلامه وتشجيعه ليا، ودعواته ليا، لحد آخر مكالمة بيننا، الله يرحمك ياحبيبي ويحسن إليك في الجنة ونعيمها». كان خالد فؤاد يتمتع بحب وتقدير كبير من نجوم الوسط الفني، وهو صاحب مشوار حافل بالنجاحات، فقد ذكرت النجمة أصالة قبل سنوات فضله عليها وقالت: "دكتور خالد فؤاد أوّل وأطيب وأكرم مايسترو أنا تعاونت معه ويستحق كل الاهتمام والحب والاعتذار، جدًّا جدًّا أنا أحبّك وأقدّرك دكتوري الغالي الراقي صاحب الكرامة العالية ومنك تعلّمت الكثير، وختاما أتمنى دوام الصحة لضميري كي لا يتألم قلبي عليه".

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