من أغلى الناس على قلبي.. لطيفة تنعي المايسترو خالد فؤاد

نعت الفنانة لطيفة الراحل خالد فؤاد برسالة مؤثرة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت لطيفة: "ماذا اقول في هذا اليوم الحزين .. فقدت انسان واستاذ من اغلى الناس على قلبي رفيق درب و اخ عزيز و استاذ من أأمن الناس اللي اتعاملت معاهم .. كان بيخاف عليا زي اخويا .. سافرنا كتير مع بعض و نجحنا كتير مع بعض .. حقبة من الزمن قضيناها مع بعض .. الف رحمة ونور على روحك يا خالد يا مايسترو يا عظيم .. كل الموسيقيين في الوطن العربي كانوا بينتظرونا عشان يشتغلوا معاك في مصر فى تونس في الجزائر في دبي في كل مكان .. كنت مثال للفنان الملتزم الحريص .. افتقدتك وكل الوسط الفني افتقدك .. اعزي نفسي و اعزي عائلتك و اولادك .. الى جنة الخلد يا خالد .. انا لله وانا اليه راجعون #خالد_فؤاد #احزاننا كثرت #اللهم لا اعتراض".

غيب الموت قبل قليل المايسترو الكبير خالد فؤاد عن عمر ناهز 72 عاما، إثر أزمة صحية مفاجئة.

أعلن خبر الوفاة، المايسترو حمادة أبو اليزيد، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، حيث كتب: «تنعى نقابة المهن الموسيقيه نقيبا وأعضاء مجلس الإدارة وكل العاملين بها وفاة المايسترو خالد فؤاد».

وعلقت الفنانة مي فاروق عبر حسابها على الموقع نفسه، قائلة «لا إله إلا الله الخبر ده صعب جدا المايسترو خالد فؤاد في ذمة الله، صاحب أفضال كتير عليا ودائما كان بيفرحني بكلامه وتشجيعه ليا، ودعواته ليا، لحد آخر مكالمة بيننا، الله يرحمك ياحبيبي ويحسن إليك في الجنة ونعيمها».

كان خالد فؤاد يتمتع بحب وتقدير كبير من نجوم الوسط الفني، وهو صاحب مشوار حافل بالنجاحات، فقد ذكرت النجمة أصالة قبل سنوات فضله عليها وقالت: "دكتور خالد فؤاد أوّل وأطيب وأكرم مايسترو أنا تعاونت معه ويستحق كل الاهتمام والحب والاعتذار، جدًّا جدًّا أنا أحبّك وأقدّرك دكتوري الغالي الراقي صاحب الكرامة العالية ومنك تعلّمت الكثير، وختاما أتمنى دوام الصحة لضميري كي لا يتألم قلبي عليه".