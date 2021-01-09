إيرادات ”Wonder Woman 2” تقترب من 120 مليون دولا عالميا

يواصل فيلم المغامرة والأكشن "Wonder Woman 1984" للنجم جال جادوت، حصد الإيرادات بشباك التذاكر العالمي عقب طرحه بأسبوعين بصالات السينما وعبر خدمة البث الرقمية "HBO Max". بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 118.2 مليون دولار، حصد منها 28.5 مليونا في السينمات الأمريكية و89.7 بالسوق الأجنبية، فيما بلغت تكلفته الإنتاجية نحو 200 مليون دولار تقريبا. وفق موقع "بوكس أوفيس موجو". ويعود فيلم "Wonder Woman 1984" بشخصية المرأة الأعجوبة إلى الثمانينيات وبالضبط عام 1984 في ذروة الحرب الباردة لتواجه إثنين من الأعداء الجدد وهما لورد ماكس وصديقتها القديمة مينيرفا / الفهد، المدعومين بواسطة الاتحاد السوفيتي. ومن بطولة: جال جادوت، بيدرو باسكال، كوني نيلسن، كريستين ويج، ومن تأليف وإخراج باتي جينكينز.

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