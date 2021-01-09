"الممثل السكران".. رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة بعد اقتحامه لوكيشن تصوير

القاهرة - محمد ابراهيم - شنت الفنانة رحاب الجمل هجوماً قويا على الفنان باسم سمرة بعد اقتحامه لوكيشن تصوير إحدى الأفلام، وذلك خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشرت رحاب الجمل عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة"الممثل السكران لما تبقي سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لانه مستغلبك ومستضعفك .. أنت بقي تعتبر أن ده حق مكتسب".

وتابعت "وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب ويكبر للناس اللي تدخلت في الموضوع ويسامحك بردو تعتبره حق مكتسب".

واختتمت "لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وأنت سكران وعايز كمان تلف حشيش ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ باقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام ويخرجوك من المكان بالأمن والجاردات وفضايح ، ديه ما تتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لأن ده قلة أدب وقلة مهنية والمرادي البلاغ للنائب العام علشان أرفع الحرج عن أي زميل أو زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات

انا هاربيك".