تطورات الحالة الصحية للنجوم.. هل فقدت فيفي عبده القدرة على الحركة.. وهادي الجيار بالرعاية المركزة

يعاني بعض نجوم الفن من وعكات صحية عديدة، بعضها لها علاقة بفيروس كورونا المستجد، وبعضها بأمراض أخرى، وقد حدثت تطورات واضحة في حالتهم الصحية خلال الساعات الماضية، وهو ما نبرزه في التقرير التالي:
فيفي عبده
تواصل موقع «دوت الخليج» مع الفنانة فيفي عبده، للاطمئنان على صحتها، بعد الأخبار التي انتشرت مؤخرًا حول فقدانها القدرة على السير والحركة بسبب خطأ طبي، للتأكد من صحة أو خطأ ما تردد.
وبسؤال فيفي عبده، عن حقيقة فقدانها القدرة على الحركة، أجابت في تردد: «يعني إيه فقدان القدرة على الحركة؟»، وبالتوضيح والإعادة عليها، تحفظت ورفضت الرد ولم تجب بالنفي أو التأكيد حول ما تردد.
حالة كبيرة من الجدل سادت في اللحظات الأخيرة، بعدما ترددت أخبار غير مؤكدة حول الأزمة الصحية التي تعرضت لها الفنانة فيفي عبده، ولمحت حول فقدانها القدرة على السير بسبب خطأ طبي نتج عنه التهاب في الأعصاب.
وكانت فيفي عبده، ظهرت في فيديو عبر حسابها على إنستجرام في منتصف ديسمبر الماضي، وهي واقفة على قدمها داخل منزلها، لترد على شائعات لاحقتها، ما يرجح عدم دقة الأخبار التي ترددت حول فقدانها الحركة.
وظهرت فيفي عبده خلال الفيديو الذي نشرته في 18 ديسمبر، تبدي استياءها من الشائعات التي لاحقتها حول تدهور حالتها الصحية ودخولها العناية المركزة، وكانت حالتها مستقرة، وأظهر الفيديو أنها واقفة على قدمها رغم ظهور بالنصف العلوي فقط، إلا أن زاوية الرؤية الأفقية أوضحت أنها واقفة.
جدير بالذكر أن فيفي أكدت أنها تتلقى العلاج منذ ستة أشهر وترفض أن تعلن ذلك، مشيرة إلى أنها عندما تحسنت صحتها أعلنت والصورة المنشورة لها على فيسبوك قديمة وليست في الوقت الحالي.
وأضافت فيفي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلاميين وائل الإبراشى ونجوى إبراهيم: "بقالى 6 أشهر بتعالج ومكنتش بقول، مكنتش بقدر أتحرك، ولا في سبب ولا أي حاجة، نازلة من السرير حاجة ضغطت على عصب رجلى وألمها فظيع جدا، لما بقيت كويسة كان لازم أطمن جمهورى، وأنا مش عيانة للدرجة دى، أنا بقعد وبتكلم وكل حاجة".
أكدت الفنانة نهال عنبر، في تصريح خاص لـ دوت الخليج، أن الحالة الصحية للفنان هادي الجيار، غير مستقرة خلال الفترة الحالية، بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد -كوفيد 19- مشيرة إلى أن الحالة ليست متدهورة ولكنها ليست مستقرة، فقرر الأطباء وضعه على جهاز التنفس الصناعي.
وأوضحت نهال عنبر، أن الفنان هادي الجيار، محتجز حاليًا في قسم العناية المركزة بمستشفى الهرم، لافتة إلى أنها تأمل في أن تستقر حالته ويتماثل للشفاء مثل عدد كبير من المتاعفين.
يأتي ذلك بعدما، لأعلن الفنان هادي الجيار، إصابته بفيروس كورونا المستجد، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: «ضربني فيروس كورونا اللعين.. نسألكم الدعاء بالشفاء».
طمأنت الفنانة نهال عنبر، الجمهور حول الحالة الصحية للفنان القدير عهدي صادق، وقالت في تصريح خاص لـ دوت الخليج، إن «صادق» خرج من المستشفى بعد الانتهاء من العملية الجراحية، مؤكدة على استقرار حالته الصحية.
وفي هذا السياق، قال الفنان منير مكرم، في تصريح سابق لـ دوت الخليج، إن الفنان عهدي صادق، أجرى عملية جراحية في الحوض الأسبوع الماضي، بعد إصابته بكسر فيه، مشيرًا إلى أنه تواصل معه بعد إجراء الجراحة، وأن حالته مستقرة.
وفي نفس السياق، نفت الفنانة سامية جاهين -ابنة الشاعر والفنان الكبير الراحل صلاح جاهين- ما تردد مؤخرًا حول إصابة عهدي صادق بـ فيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: «الأخبار المتداولة بخصوص إصابة الفنان عهدي صادق بفيروس كورونا غير صحيحة. إحنا عملنا مسحة للاطمئنان والحمد لله طلعت سلبية».
وكانت حالة كبيرة من الجدل، سادت بعد الوعكة الصحية التي تعرّض لها الفنان القدير عهدي صادق، تردّدت على إثرها شائعات، عن الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد، وخضوعه لمسحة طبية.
وفي حقيقة الأمر، فإن أزمة «عهدي صادق» الصحية، بدأت بمتابعة من الفنانة سامية جاهين -ابنة الشاعر والفنان الكبير الراحل صلاح جاهين- التي كانت حريصة على متابعة حالة «صادق» الصحية، إذ أكدت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نقلها للأخير إلى مستشفى الهلال الأحمر.
وفي ردّها على التعليقات واستفسارات المتابعين والأصدقاء، قالت سامية جاهين، إن عهدي صادق، مصاب بكسر في الحوض، بعد سقوطه في المنزل، معربة عن استيائها من مستوى الخدمة الطبية التي تلقاها الفنان في الساعات الخمس الأولى من وصوله للطوارئ.
وفي هذا السياق، قال الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن النقابة تتابع تطورات الحالة الصحية للفنان القدير عهدي صادق، بعد تعرضه لوعكة صحية، مشيرًا إلى أنه يمكث حاليًا في مستشفى الهلال الأحمر.
وأضاف أشرف زكي، في تصريح لـ "دوت الخليج"، إنهم يسعون خلال الوقت الحالي لنقل عهدي صادق إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة، لافتًا إلى أنه خلال الوقت الحالي لم تنتهِ الإجراءات وسوف تتضح خلال الدقائق المُقبلة.
كشف الناقد الفني طارق الشناوي، عن تطورات الحالة الصحية لعدد من الفنانين أبرزهم النجمة يسرا.
وكتب طارق الشناوي، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "الحمد لله بدأت اخبار الشفاء من كورونا.. عدد من الأصدقاء يقفون الآن على مشارف عبور الازمة الفنانة الكبيرة يسرا في رسالة صوتية اسعدتني انها تجاوزت تماما المرحلة الصعبة".
وأضاف: "المخرجة هالة خليل ستعود خلال الساعات القادمة للمشاغبة وايناس الدغيدي اكدت شفائها التام والمخرج الشاب احمد نادر صار سلبيا تماما".
واختتم الشناوي حديثه قائلًا: "أما الصديق العزيز وائل الابراشي انتقل من مرحلة استقرار الحالة الى التحسن وهو في طريقه للتعافي.. وكبيرنا واستاذنا عمرو موسي بعث لي من المستشفى برسالة مطمئنة انه حاليا افضل وعلى طريق التعافي التام .. ندعو الله الشفاء للجميع وان شاء الله نطوي جميعا هذا الملف ويتبدد حتي من الذاكرة".
كشف مصدر مقرب لـ موقع "دوت الخليج" تفاصيل الحالة الصحية للفنان ماجد المصري بعد إصابته بكورونا، وأكد أن حالته الصحية مستقرة، ويخضع للحجر المنزلي ويتلقى بروتوكول العلاج.
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