بعد تدهور حالته الصحية.. نبيل الحلفاوي يطلب الدعاء لـ هادي الجيار

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر طالب فيها بالدعاء للفنان هادي الجيار، بعد تدهور الحالة الصحية، جراء إصابته بفيروس كورونا.

وكتب نبيل الحلفاوي، في تغريدته على تويتر: «العزيز هادي الجيار في العناية المركزة (كورونا) وعلى جهاز تنفس صناعي.. دعواتكم .. مش ضروري تكتب.. تكفي دعوة قلبية صادقة عند قراءة التويتة».

وكانت مصادر طبية من داخل مستشفى الهرم، أكدت لـ دوت الخليج، أن الفنان هادي الجيار، ما زال يرقد في غرفة العناية المركزة وحالته غير مستقرة ما استدعى وضعه على جهاز التنفس الصناعي.

وفي السياق ذاته، أكدت الفنانة نهال عنبر، في تصريح خاص لـ دوت الخليج، أن الحالة الصحية للفنان هادي الجيار، غير مستقرة خلال الفترة الحالية، بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد -كوفيد 19- مشيرة إلى أن الحالة ليست متدهورة ولكنها ليست مستقرة، فقرر الأطباء وضعه على جهاز التنفس الصناعي.

وأوضحت نهال عنبر، أن الفنان هادي الجيار، محتجز حاليًا في قسم العناية المركزة بمستشفى الهرم، لافتة إلى أنها تأمل في أن تستقر حالته ويتماثل للشفاء مثل عدد كبير من المتاعفين.

يأتي ذلك بعدما أعلن الفنان هادي الجيار، إصابته بفيروس كورونا المستجد، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: «ضربني فيروس كورونا اللعين.. نسألكم الدعاء بالشفاء».