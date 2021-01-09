وفاة الشاعر والكاتب المسرحي إبراهيم الرفاعي بفيروس كورونا
توفي الشاعر والكاتب المسرحي المصري إبراهيم الرفاعي، في وقت مبكر من صباح اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
ومن المقرر تشيع جثمان الرفاعي، اليوم، بعد صلاة الظهر من مسقط رأسه بقرية دمرو الحدادي بمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، بحسب موقع "بوابة الأهرام" الإخباري.
يُذكر أن الشاعر إبراهيم الرفاعي كتب العديد من الأشعار لمسرحيات عدة، إضافة إلى "تترات" المسلسلات التلفزيونية، وسلسلة من الحلقات حول الشخصيات التاريخية أنتجها التلفزيون المصري من إخراج عز الدين سعيد، كما أخرج وصمم الديكور لكثير من المسرحيات.
(وكالات)
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