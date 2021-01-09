بعد صراع مع السرطان.. تفاصيل جنازة الفنان الكويتي صادق الدبيس

غيب الموت صباح اليوم، السبت، الفنان الكويتي صادق الدبيس، عن عمر ناهز الـ 62 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان الذي أنهكه وأهلكه.
ونعت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الفنان الكويتي صادق الدبيس، إذ كتبت عبر "إنستجرام": «عظم الله أجركم انتقل إلى رحمة الله الفنان المحترم والخلوق صادق الدبيس.. ادعوله بالرحمة فالدعاء رزق الميت».
فيما نشرت دانا - ابنة صادق الدبيس - عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، برقية تعزية لوالدها وطالبت المتابعين بالدعاء لوالدها، المنتظر أن تشييع جنازة بعد صلاة العصر اليوم.
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