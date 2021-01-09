برفقة الحصان.. نسرين طافش تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت نسرين طافش بإطلالة ملائكية بأحدث جلسة تصوير لها خلال قضائها الإجازة في إحدى الشواطئ وهي على ظهر حصان لونه أبيض وكانت ترتدي فستنا أبيض أيضًا.

ونالت الصورة إعجاب متابعيها وعلقوا كالتالى :

-قمرر

-الفستان تحفة

وعلقت نسرين طافش على الصورة قائلة :"الحياة لعبة تركيز .. اذا كنت مشتت .. عادي .. فقط اعد ضبط تركيزك بعد كل تشتيت .. كل ما تركز عليه يتضاعف .. فاختر بحكمة ما تركز عليه ".

يذكر أن نسرين طافش شاركت مؤخرا في بطولة فيلم" نادى الرجال السرى"، حيث مع عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.

وشاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد..