رحاب الجمل فضحته.. نقابة الممثلين تحيل الفنان السكران للتحقيق بسبب لف الحشيش

كتبت الفنانة رحاب الجمل، منشورا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كشفت من خلاله تدخل نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، لحل أزمتها مع الممثل الذي اعتدى على زملائها بسبب رغبته في لف الحشيش.

وكتبت رحاب الجمل، قائلة: «كل الشكر والتقدير لنقابتي نقابة المهن التمثيلية شكرا دكتور اشرف ذكي لاهتمامك ولحرصك علي مصلحة الفن والفنانين، ولعمل اللازم والتحقيق في واقعة امس من مشادة واساءة زميل لي ولزملائي .. وانا اثق في نقابتي انها ستتخذ اللازم وتحويل الموضوع للتحقيق».

يأتي ذلك بعدما شنت الفنانة رحاب الجمل، هجومًا كبيرًا على فنان معروف تحفظت على ذكر اسمه، وذلك بسبب تصرفاته غير المسئولة، وإساءته لزملاءه بسبب حضوره التصوير في حالة سكر دائمة.

وكتبت رحاب الجمل، عبر فيسبوك: «الممثل السكران .. لما تبقي سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لانه مستغلبك ومستضعفك .. انت بقي تعتبر ان ده حق مكتسب .. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب ، ويكبر للناس اللي تدخلت في الموضوع ويسامحك بردو تعتبره حق مكتسب».

وتابعت رحاب الجمل: «لكن تدخل امس بروفة فيلم وانت سكران وعايز كمان تلف حشيش ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ باقذر واسفل الشتائم قدام الاغراب في مكان عام .. ديه ما تتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لان دى قلة ادب وقلة مهنية والمرادي البلاغ للنائب العام علشان ارفع الحرج عن اي زميل او زميلة في طلب المشاركة في البلاغ او الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات .. #انا_هاربيك».