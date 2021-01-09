هاني كريم يطرح ست البنات مع محمد الفنان

انتهي المطرب الشاب هاني كريم من تصوير مهرجان ست البنات وقام بطرحه على قناته الرسمية على اليوتيوب وباقي وسائل التواصل الخاصة به. المهرجان حقق نجاحًا كبيرًا فور طرحه وهو من كلمات وألحان محمد الفنان توزيع أبو صابر وإنتاج خالد جاكسون. وأكد "هاني" أن المهرجان فكرته مميزة وقرر تصويره ليحقق مزيد من النجاح والانتشار خاصة أن المهرجانات تعتمد على الفيديو ليريك ولكن التصوير بطريقة الفيديو كليب يحقق نجاحًا أكبر. وأضاف "هاني" أنه ينوي طرح مجموعة من الأغاني خلال الفترة القادمة وسيتعاون فيها مع مجموعة مهمة من الموزعين لتقديم أغان قوية ينافس بها كل نجوم المهرجانات.

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