ديانا كرزون تنعي المايسترو خالد فؤاد: تشرفت بالوقوف الى جنبك

نعت الفنانة ديانا كرزون، الموسيقار والمايسترو الكبير خالد فؤاد الذى غيبه الموت فجر اليوم السبت عن عمر يناهز 72 عامًا إثر أزمة صحية.
وكتبت ديانا كرزون، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة : "المايسترو الكبير #خالد_فؤاد في ذمة الله ????????الله يرحمك دكتور اول مره بغني في مهرجان مواهب في دبي كنت معي تعلمت منك ورجعت قابلتك بعد الشهره في اكبر مهرجانات وحفلات وبرامج الوطن العربي تشرفت بالوقوف الى جنبك الله يرحمك???????? #مصر #إنّا_لله_وإنّا_إليه_راجعون"
والموسيقار الراحل خالد فؤاد عمل قائد أوركسترا للعديد من الأعمال الفنية لعدد من كبار النجوم، وولد في 24 سبتمبر 1948 وقدم العديد من المؤلفات الموسيقية لعدد من الأعمال الدرامية المميزة.
ومن الأعمال التي شارك فيها خالد فؤاد بموسيقاه: "بنت من شبرا، سهرة شريعي، عفاريت السيالة، ريا وسكينة، ألف ليلة وليلة، يوم الكرامة، أحلام عادية"، وغيرها من الأعمال.
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