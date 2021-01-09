كنت أناديه "أبي".. أصالة تنعى المايسترو خالد فؤاد: سأفتقد خوفه علي

نعت الفنانة أصالة نصري، الموسيقار والمايسترو الكبير خالد فؤاد الذى غيبه الموت فجر اليوم السبت عن عمر يناهز 72 عامًا إثر أزمة صحية.

وكتبت أصالة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة : "كان بمثابة والدي وكنتُ اُناديه ( أبي) .. كريمًا جدًّا وخلوقًا ومهذّبًا وحنونًا طيّبًا .. سأفتقد خوفه عليّ واطمئنانه الدّائم .. سأفتقده كما أفتقدُ الغالين جدًّا منّ أحبّائي الّذين رحلوا .. أدعوا له اليوم كثيرًا لأنّه كان يفيض بالحبّ وبالعطاء .. رحم الله أبي الحبيب الدّكتور المايسترو خالد فؤاد".

والموسيقار الراحل خالد فؤاد عمل قائد أوركسترا للعديد من الأعمال الفنية لعدد من كبار النجوم، وولد في 24 سبتمبر 1948 وقدم العديد من المؤلفات الموسيقية لعدد من الأعمال الدرامية المميزة.

ومن الأعمال التي شارك فيها خالد فؤاد بموسيقاه: "بنت من شبرا، سهرة شريعي، عفاريت السيالة، ريا وسكينة، ألف ليلة وليلة، يوم الكرامة، أحلام عادية"، وغيرها من الأعمال.