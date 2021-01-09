حمادة هلال ينعى المايسترو خالد فؤاد: «الله يرحمك ياحبيبي»

نعى الفنان حمادة هلال، الموسيقار والمايسترو الكبير خالد فؤاد الذى غيبه الموت فجر اليوم السبت عن عمر يناهز 72 عامًا إثر أزمة صحية.

وكتب حمادة هلال، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلا:"الله يرحمك ياحبيبي الاستاذ خالد فؤاد من اطيب الناس اللى شفتها فى الوسط الفني الله يجعل صبرك على المرض فى غفران كبير من رب رحيم اللهم ارحمنا رحمة واسعة وصبر اهله يارب #المسيقار _ خالد فؤاد".

والموسيقار الراحل خالد فؤاد عمل قائد أوركسترا للعديد من الأعمال الفنية لعدد من كبار النجوم، وولد في 24 سبتمبر 1948 وقدم العديد من المؤلفات الموسيقية لعدد من الأعمال الدرامية المميزة.

ومن الأعمال التي شارك فيها خالد فؤاد بموسيقاه: "بنت من شبرا، سهرة شريعي، عفاريت السيالة، ريا وسكينة، ألف ليلة وليلة، يوم الكرامة، أحلام عادية"، وغيرها من الأعمال.