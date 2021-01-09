ألبومات عمرو دياب تتصدر مبيعات أي تيونز على مستوى الوطن العربي

تصدر الألبوم الجديد للنجم الكبير عمرو دياب "يا أنا يا لأ" والذي صدر مع حلول رأس السنة الجديدة، مبيعات منصة آيتيونز الرقمية الشهيرة الخاصة بالموسيقى العالمية و التابعة لشركة ابل العالمية.

تصدر الألبوم المركز الاول في مبيعات المنصة الرقمية لدول الشرق الاوسط و منها الاردن، قطر، السعودية والامارات، والتي صدر بهم الالبوم رسميا حتى الآن والمقرر اتاحته رسميًا على نفس المنصة في مصر مع نهاية الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن المركز الرابع في نفس الدول مازال يحتله الفنان عمرو دياب عن البومه السابق "احلى و احلى" و الذي صدر منذ ٤ اعوام .

كما يحتل ألبوم معدي الناس المركز التاسع في مبيعات أي تيونز على مستوى الوطن العربي ، كما يحتل ألبوم كل حياتي المركز السادس عشر على مستوى الوطن العربي بينما يحتل التاسع في الأردن.