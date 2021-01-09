عادل إمام يستعيد ذكريات الماضي بصور شبابية.. شاهد

نشر الفنان عادل إمام، صورا له من مرحلة الشباب عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وحازت الصورة على إعجاب كبير من جمهوره".

يذكر أن آخر أعمال الفنان عادل إمام مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فلانتينو" وذلك بمشاركة عدد من الفنانين داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد.

مسلسل عادل إمام تدور أحداثه حول «نور عبدالمجيد» الشهير بـ «فالنتينو» الذى يملك هو وزوجته سلسلة مدارس خاصة وتدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.