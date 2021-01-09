وحشتوني جدا.. خالد النبوي يستعيد ذكرياته مع محمود ياسين وفاروق الفيشاوي

نشر الفنان خالد النبوي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة نادرة مع الفنانين محمود ياسين وفاروق الفيشاوي، ليستعيد ذكرياته معهما.

وعلق خالد النبوي على الصورة قائلًا: «قلت لهم أنا الصغير يبقى أنا اللي في الوسط، ضحكوا و فرحوا...كنت فرحان قوي إني وسطيهم وهما كانوا واخدني بالحضن .. من الأيام الحلوة مع الناس الحلوة و العلام عن قرب من فنهم و إنسانيتهم .. محمود ياسين و فاروق الفيشاوي وحشتوني جدا ((للتوضيح :البدل دي كانت موضه ساعتها))».

ويشارك خالد النبوي فى بطولة فيلم "أهل الكهف" بجانب كل من النجمة غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمى، والفنان محمد فراج، النجم عمرو عبد الجليل، والفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، النجمة ريم مصطفى، الفنان صبري فواز، الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، الفنانة الشابة هاجر أحمد والنجم ماجد المصري، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.

و احتفل فريق عمل فيلم "أهل الكهف" ببداية التصوير منذ أيام، ونشر المنتج وليد منصور صورة من الكواليس، عبر حسابه بموقع انستجرام، تضم النجم خالد النبوي بطل العمل والفنان محمد ممدوح تايسون والمؤلف أيمن بهجت قمر، وطلب المخرج عمرو عرفة، من جمهوره ومتابعيه أن يتمنوا له التوفيق والنجاح في فيلمه الجديد.

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