عادل إمام يستعيد ذكرياته مع صديقه الراحل أحمد راتب.. صورة

نشر النجم الكبير عادل امام صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ظهر من خلالها برفقة الفنان الراحل احمد راتب، ليستعيد ذكرياته مع أحمد راتب الذي شاركه في العديد من الاعمال الفنية.
يذكر ان الفنان القدير أحمد راتب وافته المنية يوم 14 ديسمبر 2016، عن عمر ناهز 67 عاما.
من ناحية أخرى كانت اخر اعمال الزعيم مسلسل فالنتينو الذي تم عرضه سباق دراما رمضان الماضى، تأليف أيمن بهجت قمر.
مسلسل عادل إمام تدور أحداثه حول «نور عبدالمجيد» الشهير بـ «فالنتينو» الذى يملك هو وزوجته سلسلة مدارس خاصة وتدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.
مسلسل فالنتينو يشارك فى البطولة عادل إمام و دلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدى الميرغنى.
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