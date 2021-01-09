أول رد من باسم سمرة على اتهامات رحاب الجمل في واقعة لف الحشيش

ردّ الفنان باسم سمرة على تصريحات الفنانة رحاب الجمل، حول اتهامها لأحد الفنانين بالوصول إلى مكان التصوير وهو في حالة سكر، باستنكار قائلًا: «مين رحاب الجمل!؟»، وباستيضاح له عن تفاصيل ما كتبته الفنانة، أجاب «سمرة» مستغربًا: «كاتبة عني أنا؟».

وأضاف باسم سمرة، في تصريح خاص لـ دوت الخليج: «ما أعرفش واحدة اسمها رحاب الجمل»، نافيًا ما اتهمته به قائلًا: «ما عنديش أفلام أساسا أنا قاعد في البيت»، مستغربًا ما تردد حوله وإلصاق مثل هذه التهم به، وأشار في تصريحه قائلًا: «أكيد حاجة تانية مش أنا .. وما أعرفش واحدة اسمها رحاب الجمل .. من الهرم دي ولا منين؟».

يأتي ذلك بعد ما شنت الفنانة رحاب الجمل، هجومًا كبيرًا على فنان معروف تحفظت على ذكر اسمه، وكتبت، عبر فيسبوك «الممثل السكران.. لما تبقي سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. انت بقي تعتبر ان ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي تدخلت في الموضوع ويسامحك بردو تعتبره حق مكتسب».

وتابعت رحاب الجمل «لكن تدخل بالامس بروفة فيلم وانت سكران وعايز كمان تلف حشيش ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الاغراب في مكان عام.. ديه ما تتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لان ده قلة ادب وقلة مهنية والمرادي البلاغ للنائب العام علشان ارفع الحرج عن اي زميل او زميلة في طلب المشاركة في البلاغ او الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات .. #انا_هاربيك».

وفسر البعض كلام رحاب الجمل، بأنها تقصد باسم سمرة، صراحة، نظرًا لتلميحها إلى واقعة شجاره مع الفنان محمد رمضان في أحد الأفراح قبل عدة أشهر، كما لمحت إلى الواقعة التي حدثت بينه وبين حمو بيكا من قبل، دون أن تذكر اسم «باسم» بشكل صريح.