(حُجية دلالة النّص) في أصول الفقه .. إصدار جديد لمحمد الهاشمي

مسقط ـ الوطن:

صدر مؤخرًا لفضيلة الدكتور محمد بن عبدالله الهاشمي ـ القاضي بالمحكمة العليا كتاب بعنوان:(حُجيّة دلالة النّص) في أصول الفقه.

يتناول الكتاب المعنى اللغوي والمفهوم الأصولي لدلالة النّص، ثُمّ مسميات دلالة النّص، ويتناول الكتاب أمثلة تطبيقية من القرآن الكريم والأحاديث النبوية على دلالة النّص بنوعيها (دلالة الأولى ودلالة المساواة)، ويستعرض الكتاب آراء الأصوليين في حُجيّة دلالة النّص، وفي الخاتمة يوضح الكتاب أهم النتائج التي توصل إليها الباحث.

يقول الدكتور الهاشمي ـ مؤلف الكتاب: جاء في مقدمة الكتاب:(والشريعة الإسلاميّة خالدة خلود الإنسان، صالحة لكلّ زمان ومكان، وافية بحاجات النّاس ومتطلباتهم، مصدرها القرآن الكريم، وسنّة المصطفى العظيم ـــ عليه من الله أفضل الصلاة وأتـمّ التسليم ـــ القوليّة والفعليّة)، فمع أنّه ـــ عليه الصلاة والسلام ـــ مبلّغ ما أوحي إليه من ربه ، ومفسّر لمِا أجمله القرآن كان مشّرعًا أيضًا فيما لم يفصّله القرآن الكريم،

مشيرًا الى أنّ الشريعة الإسلاميّة جاءت بأمور كليّة، ونظراً للحوادث المتجددة كان لا بُدّ من الاجتهاد خصوصًا بعد انقطاع التشريع الرباني بوفاة النّبي ـــ عليه الصلاة والسلام ـــ فتجرّد لهذه المهمّة الجليلة الصحابة ــ رضوان الله عليهم ــ ليواكبوا الحوادث المستجدة التي اتسعت يومًا بعد يوم، ولعدم وجود النصّ في بعض النوازل التي تقع كان لا بُدّ من الاجتهاد بالرأي لاستخراج الحكم الذي يُلائمها وفق الكتاب والسنّة، وليس معنى ذلك تحديد اجتهادهم فيما لا نص فيه، بل كانوا يجتهدون في النّص، مؤكدًا بأن دلالة النّص ــ عند جمهور الأصوليين ــ هي طريق من طرق اللفظ على المعنى ، يستنبط منها المجتهد الوقائع والأحداث التي لم ينص عليها اللفظ وتكون مماثلة للوقائع التي جاء بها النّص، والشارع له أهداف وأعراض وراء النّص يدركها من له علم واسع باللغة العربية، فكلّ عربي سمع قول الله تعالى:(فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ) عرف من غير تأمل حرمة ضربهما وقتلهما.

الجدير بالذكر أنّه صدر للمؤلف عدة مؤلفات منها: كتاب (السلطة القضائية في سلطنة عُمان بين الشريعة والقانون)، وكتاب (الموجز في قانون الإجراءات الجزائية)، وكتاب (الموجز في قانون الإجراءات المدنية والتجارية)، وكتاب (حُجيّة القرائن في الإثبات)، وكتاب (شروط الحضانة ومسقطاتها)، وكتاب (إرشاد العقول إلى علوم الفقه والأصول)، والأجزاء(الأوّل والثاني والثالث) في الزواج والطلاق والأهلية والولاية، من كتاب (الطلعة البهيّة في قانون الأحوال الشخصيّة)، ومن المؤمل قريبًا ــ إذا شاء الله ــ صدور الجزء الرابع حول (الوصية) من نفس الكتاب السابق.