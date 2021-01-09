الحارات القديمة .. شاهد عيان على عراقة فنون هندسة البناء والعمارة العمانية

كتب ـ سعيد بن علي الغافري

تمثل الحارات القديمة في ولاياتنا شاهد عيان على عظمة التاريخ وقوة البنيان ورسوخ فنون العمارة العمانية العريقة، وهذه الشواهد لها خصوصية تحكي عبر التاريخ رموز الحياة وجذورها من تطور في البنيان وطبيعة المعيشة الحياتية فمن يزور تلك المعالم يرى عظمة التاريخ العماني وتجلياته لتبقى معلماً وإرثاً قيماً تدل على صلابة البنيان وروعة الهندسة التي ابدعها الانسان العماني منذ القدم ورافداً يعزز الجوانب السياحية في ولاياتنا. وتتصف بلادنا بالعديد من الموروثات التاريخية الحضارية من قلاع وحصون وأبراج وغيرها من المعالم التي تتحدث عن الحياة العمانية وطبيعة معيشة الإنسان في قرانا العمانية العريقة.

فالزائر للمواقع التراثية لولاياتنا يرى تلك البصمات واللمسات والفن الهندسي المعماري الأصيل والإبداعات وجماليات البناء فهي تحكي قصة الإنسان العماني وتطور الحياة فيها وهي مرآة صادقة وعاكسة للقيم العظيمة لسجل التراث في عمان، فأغلب هذه المعالم تطل على الجبال والبيئة الزراعية ومكان تواجد الإنسان العماني مع بيئته وأعماله التي يمارسها من مزروعات ومحاصيل انتاجية، من هنا نقترح على الجهات المعنية إنشاء لجنة مختصة للتراث وتطويره لأجل المحافظة على هوية هذه المعالم واستغلالها في المجال السياحي وأيضاً تقنينها كمتاحف تحتوي على المقتنيات والمشغولات التي استعملها الإنسان العماني في فترات حياته.

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