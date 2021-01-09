أستاذي.. أنغام تنعى المايسترو الراحل خالد فؤاد

نشرت الفنانة انغام تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تنعى فيه الموسيقار خالد فؤاد والذى وفاته منية منذ قليل.
وقالت انغام : "أستاذي ومعلمي المايسترو #خالد_فؤاد انتقل إلي رحمة الله اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك".
غيب الموت في الساعات الأولى من صباح اليوم المايسترو الكبير خالد فؤاد عن عمر ناهز 72 عاما، إثر أزمة صحية مفاجئة.
أعلن خبر الوفاة، المايسترو حمادة أبو اليزيد، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتب: «تنعى نقابة المهن الموسيقيه نقيبا وأعضاء مجلس الإدارة وكل العاملين بها وفاة المايسترو خالد فؤاد».
وأعلن عمر، نجل المايسترو الراحل خالد فؤاد، تفاصيل جنازة والده الذي وافته المنية ليلة أمس، الجمعة، لافتا إلى أن الجنازة ستقام عقب صلاة الظهر اليوم، السبت، بمقابر العائلة بعد بوابات العين السخنة.
وكتب عمر خالد فؤاد، عبر حسابه على "فيسبوك"، «صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في المقابر بعد بوابات العين السخنة ب ٥ كيلو و شكر الله سعيكم».
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