ألبومات عمرو دياب تتصدر مبيعات أي تيونز على مستوى الوطن العربي

تصدر الالبوم الجديد للنجم الكبير عمرو دياب "يا أنا يا لأ" و الذي صدر مع حلول رأس السنة الجديدة ، مبيعات منصة آي تيونز الرقمية الشهيرة الخاصة بالموسيقى العالمية و التابعة لشركة ابل العالمية.

وتصدر الالبوم المركز الاول في مبيعات المنصة الرقمية لدول الشرق الاوسط و منها الاردن، قطر، السعودية و الامارات. و التي صدر بهم الالبوم رسميا حتى الان و المقرر اتاحته رسميًا على نفس المنصة في مصر مع نهاية الشهر الجاري.

جدير بالذكر ان المركز الرابع في نفس الدول مازال يحتله الفنان عمرو دياب عن البومه السابق "احلى و احلى" و الذي صدر منذ ٤ اعوام .

كما يحتل ألبوم معدي الناس المركز التاسع في مبيعات أي تيونز على مستوى الوطن العربي ، كما يحتل ألبوم كل حياتي المركز السادس عشر على مستوى الوطن العربي بينما يحتل التاسع في الأردن.