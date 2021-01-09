وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان داخل المستشفى

أعلنت ايمان سيد زيان، عن وفاة شقيقها داخل المستشفى

وقالت ايمان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك :""البقاء لله.. توفى الآن آخى محمد سيد زيان، الله يرحمك يا محمد ويمتعك بوجه الكريم وبجنات الفردوس الأعلى ويجمعك بأمى وأبى فى الجنة يا حبيبى، أسألكم الدعاء لشقيقى محمد".

وكانت أعلنت إيمان عن مرضه وانه تعرض الى نزيف في المخ، أدخله في غيبوبة، وأحتجز على أثره بالعناية المركزة في أحد المستشفيات.

وكتبت إيمان سيد زيان، عبر فيسبوك: «أسألكم الدعاء الكثير لأخى الوحيد محمد سيد زيان في الرعاية المركزة في غيبوبة .. الله يشفيه ويعافيه بقدرته وعظمته ويفوق بلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يارب يارب يارب انت الشافي المعافي اتوسل إليك يارب يفوق بمعجزة من عندك يارب يا سميع يا مجيب يا مالك الملك يَاذَا الجلال والإكرام يا الله».