بكلمات مؤثرة.. هاني شاكر ينعي الموسيقار الراحل خالد فؤاد

نعى الفنان هاني شاكر المايسترو خالد فؤاد الذي وافته المنيه فجر اليوم السبت عن عمر يناهز ال 72 عاما

ونشر هاني شاكر صورة المايسترو الراحل وعلق عليها قائلا "انعي ببالغ الحزن والاسي اخي وصديق عمري #المايسترو الكبير #خالد_فؤاد والذي وافته المنيه امس رحمه الله وادخله فسيح جناته وتغمد اهله ومحبيه الصبر والسلوان".

يذكر أن الموسيقار الراحل خالد فؤاد عمل قائد أوركسترا للعديد من الأعمال الفنية لعدد من كبار النجوم، وولد في 24 سبتمبر 1948 وقدم العديد من المؤلفات الموسيقية لعدد من الأعمال الدرامية المميزة.

ومن الأعمال التي شارك فيها خالد فؤاد بموسيقاه: "بنت من شبرا، سهرة شريعي، عفاريت السيالة، ريا وسكينة، ألف ليلة وليلة، يوم الكرامة، أحلام عادية"، وغيرها من الأعمال.