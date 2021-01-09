فضائح النجوم على الملأ.. حمل بدون زواج ولف حشيش

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الوسط الفني في الآونة الأخيرة، بعدما أخذ بعض من نجوم الوسط الفني شبكات التواصل الاجتماعي لفضح بعضهم على الملأ، لتكون تلك الشبكات بمثابة منصات لنشر فضائح هؤلاء.

ويرصد «دوت الخليج» في التقرير التالي حالات التراشق بين النجوم، ونشر فضائح بعضهم على السوشيال ميديا.

قامت بسمة بوسيل - زوجة الفنان تامر حسني- بمشاركة مقطع فيديو عبر خاصية القصص ستوري على حسابها بتطبيق انستجرام، لصديقتها المحامية سارة درويش. وظهرت سارة درويش - صديقة زوجة تامر حسني- تشن هجوما على فنانة معروفة رفضت ذكر اسمها، قالت إنها كانت تحاول إقامة علاقة مع تامر، لكن زوجته كشفت الموضوع، لافتة إلى أن هذه قامت بالحمل دون زواج، في تلميح مباشر الى تلك الفنانة التي ربطتها علاقة صداقة قوية بالمطرب النجم. وألمحت صديقة زوجة تامر حسني، أن تصرف الفنانة استفز الزوجة بشدة، ما أكد بطريقة مباشرة أن هذا السبب ما جعل بسمة بوسيل تطلب الطلاق من تامر مسبقا. يأتي ذلك بعد حالة كبيرة من الجدل، أثيرت قبل أشهر قليلة، بعدما أعلنت بسمة بوسيل، خبر انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني، من خلال خاصية ستوري حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، قبل أن يتم الصلح بين الزوجين. وأوضحت بسمة بوسيل آنذاك، أن سبب الانفصال عن تامر حسني الغيرة، لأنه لا يضع اعتبارا لها ويظهر مع فتيات ومعجبات بشكل مثير للجدل على السوشيال ميديا، كان آخرها حفلة خاصة أحياها وظهر مع فتاة ترقص بشكل لافت أمامه، وهو ما حرك مشاعر الغضب لـ «بسمة» وأعلنت خبر الانفصال للجميع. وطلبت بسمة بوسيل من متابعيها، عدم إرسال صور لها تجمعها بزوجها، الفنان تامر حسني؛ لأنها لا تشكل فارقا معها، حيث كتبت: "لكل الناس اللي بتبعتلي فيديوهات وصور لتامر وشايفه أنه مش بيعملي احترام سواء في صور اوفيديوهات، ياريت ياريت ما تبعتولي اي حاجة؛ عشان مش فارقلي اي صور". وأكملت بسمة بوسيل، رسالتها والتي كانت بمثابة المفاجأة الكبرى، حيث كتبت: "وكمان احب اعرفكم إن احنا بقالنا فتره منفصلين، وبنحضر اوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا، وبطلوا تبعتولي- علي الأقل أنا- اي حاجة، بالتوفيق للجميع".

شنت الفنانة رحاب الجمل، هجومًا كبيرًا على فنان معروف تحفظت على ذكر اسمه، وذلك بسبب تصرفاته غير المسئولة، وإساءته لزملائه بسبب حضوره التصوير في حالة سكر دائمة. وكتبت رحاب الجمل، عبر فيسبوك «الممثل السكران.. لما تبقي سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. انت بقي تعتبر ان ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي تدخلت في الموضوع ويسامحك بردو تعتبره حق مكتسب». وتابعت رحاب الجمل «لكن تدخل بالامس بروفة فيلم وانت سكران وعايز كمان تلف حشيش ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الاغراب في مكان عام.. ديه ما تتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لان ده قلة ادب وقلة مهنية والمرادي البلاغ للنائب العام علشان ارفع الحرج عن اي زميل او زميلة في طلب المشاركة في البلاغ او الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات .. #انا_هاربيك».

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