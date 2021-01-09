أنا فقير.. عمر كمال يظهر بسيارة فخمة.. والجمهور: إنت معاك x6

شارك المطرب الشعبي عمر كمال الجمهور عبر انستجرام صورة جديدة له مع سيارة BMW x6.

وعلق عمر كمال على الصورة قائلا " فقير فلوس، بس غني بجدعنتي" وانهالت عليه التعليقات من متابعيه التي جاءت بين " فقير ازاي بس انت معاك x6" و " كده وتبقى فقير ده احنا نولع في نفسنا بقا" و "ياابني انت فاهم المثال غلط" و "حتى وانت بتنقل مش فاهم".

يذكر أن المطرب عمر كمال، كشف مع الاعلامي احمد موسى، كواليس بداياته، قائلا إنه بدأ في محافظة السويس من 14 سنة واشتغل في بنزينة وعامل نظافة وديليفري وأمن.

وأضاف عمر كمال": "اشتغلت في كل حاجة لتوفير مصدر دخل لأن والدي توفي منذ فترة طويلة وكان من الضروري العمل كي انفق على بيتي واسرتي ".

وتابع عمر كمال:" في الفترة الأخيرة طالبت الشباب بضرورة السعي والعمل حتى ولو مش في نفس مجال التخرج ".